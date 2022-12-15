В Россию приехал новый Changan CS35 Plus

Кроссовер выделяется необычным дизайном и интересными силовыми установками.

Начать хочется с последнего пункта. Итак, под капотом CS35 Plus располагается турбо-мотор, объемом 1.4 литра и мощностью в 150 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Если говорить о дизайне, то здесь прослеживется несколько стилистических элементов (пример – решетка радиатора), которые отсылают нас к флагманским моделям концерна вроде UNI-K.

Что касается оснащения, то уже в базе автомобиль обладает подогревом передних сидений и ветрового стекла, ассистентом парковки, камерой заднего вида, климат-контролем , круиз-контролем и системой дистанционного запуска двигателя.