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15 дек 2022

В Россию приехал новый Changan CS35 Plus

В Россию приехал новый Changan CS35 Plus
Автор фото: фирма-производитель

Кроссовер выделяется необычным дизайном и интересными силовыми установками.

Начать хочется с последнего пункта. Итак, под капотом CS35 Plus располагается турбо-мотор, объемом 1.4 литра и мощностью в 150 лошадиных сил.  Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Если говорить о дизайне, то здесь прослеживется несколько стилистических элементов (пример – решетка радиатора), которые отсылают нас к флагманским моделям концерна вроде UNI-K.

Что касается оснащения, то уже в базе автомобиль обладает подогревом передних сидений и ветрового стекла, ассистентом парковки, камерой заднего вида, климат-контролем , круиз-контролем и системой дистанционного запуска двигателя.

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