В Россию приехал новый Hyundai Grandeur

Премьера данного седана произошла буквально несколько месяцев назад, но уже сейчас российские дилеры готовы привезти эту интересную новинку в рамках программы параллельного импорта.

Привезенные автомобили предлагаются в комплектациях Calligraphy. В такую сборку входят, например, подогрев и вентиляция задних сидений и проекционный экран. В отделке использованы кожа наппа, деревянный шпон и алюминий. Более подробной информации об оснащении на данный момент нет.

Что касается технических характеристик, то под капотом нового Grandeur располагается 2.5-литровый 198-сильный атмосферник, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.