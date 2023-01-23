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23 янв 2023

В Россию приехал новый Hyundai Grandeur

В Россию приехал новый Hyundai Grandeur

Премьера данного седана произошла буквально несколько месяцев назад, но уже сейчас российские дилеры готовы привезти эту интересную новинку в рамках программы параллельного импорта.

Привезенные автомобили предлагаются в комплектациях Calligraphy. В такую сборку входят, например, подогрев и вентиляция задних сидений и проекционный экран. В отделке использованы кожа наппа, деревянный шпон и алюминий. Более подробной информации об оснащении на данный момент нет.

Что касается технических характеристик, то под капотом нового Grandeur располагается 2.5-литровый 198-сильный атмосферник, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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