В Россию приехал полноприводный Exeed LX

EXEED объявляет о выходе на рынок новой модификации компактного внедорожника EXEED LX AWD, оснащенной системой полного привода.

Надо сказать, что подключение происходит автоматически - полный привод активируется при трогании с места и во время разгона автомобиля, при наличии малейшей пробуксовки колес, во время бокового заноса и в других подобных ситуациях.

К слову, вместе с полным приводом в конфигурациях кроссовера LX появляется и новый двигатель. Впрочем, покупателям на российском рынке он уже знаком по старшей модели – среднеразмерному внедорожнику TXL. Разумеется, речь идет о турбированном агрегате объемом 1.6 литра, мощность которого составляет 150 лошадиных сил. С двигателем сочетается преселективная роботизированная коробка передач 7DCT 300.