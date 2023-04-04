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4 апр 2023

В Россию приехал Suzuki Ertiga

В Россию приехал Suzuki Ertiga

В Россию привезли семиместный минивэн Suzuki Ertiga второго поколения. Все машины привозят в рамках программы параллельного импорта.

Suzuki Ertiga второго поколения был представлен в 2018 году и производится в Японии на заводе Toyota и в Индии на совместном предприятии Maruti Suzuki. Особенность машины заключается в том, что при скромных габаритах (длина немногим меньше 4.4 метров) инженеры смогли здесь применить семиместную компоновку салона.

Что касается агрегатов, то под капотом Ertiga располагается атмосферный полуторалитровый мотор, который работает в паре с 4-ступенчатой автоматической коробки передач.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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