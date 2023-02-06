В Россию приехали новые «Джетты»

Нет, сейчас речь пойдет не о продукции завода Volkswagen, а о китайских творениях одного из крупнейших концернов – FAW

Впрочем, немецкие корни здесь присутствуют, так как Jetta — суббренд, созданный совместными усилиями FAW-Volkswagen. Собственно, под новым наименованием в КНР уже три года продаются автомобили среднего ценового сегмента, ориентированные на молодую аудиторию. Разумеется, все новинки по основным узлам и агрегатам унифицированы с популярными моделями немецкого бренда.

Наглядный пример – VS7, который недавно стали поставлять в Россию. Фактически, это Skoda Karoq, на шасси которого установили новый кузов. Под капотом здесь установлен 150-сильный 1.4-литровый турбомотор, который работает в паре с 7-ступенчатым роботом.