В Россию привезли Chery Explore 06

Один из российских дилеров выставил на продажу новый кроссовер Chery Explore 06, который был ввезен по схеме параллельного импорта из Китая. Автомобиль оценили в 4 095 000 рублей

Следует отметить, что официальные продажи экспортного варианта Chery Explore 06 под названием Jaecoo J7 начнутся в ближайшем месяце. Автомобили визуально отличаются только оформлением решетки радиатора. У Explore 06 она состоит из ряда матовых горизонтальных элементов и крупной надписи Chery, а у Jaecoo J7 она выполнена в виде узких вертикальных хромированных вставок.

Explore 06 оснащается бензиновой “турбочетверкой” объемом 1,6 л. Мощность - 197 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 7-ступенчатым “роботом”. Привод - передний или полный в зависимости от комплектации.