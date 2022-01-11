В Россию привезли особый Mini Cooper

Компания MINI привезла в Россию трехдверный Cooper в специальном исполнении Camden Edition, Квота на нашу страну невелика – всего пятьдесят экземпляров. Новинка посвящена лондонскому району Camden - эпицентру музыкального стиля, альтернативной культуры и ночной жизни британской столицы.

В большинстве своем вся суть специальных версий сводится к особому стайлингу, и новый Mini Cooper исключением не стал. Агрегаты остались стандартными – турбомоторы объемом 1.5 и 2.0 литра, мощность которых составляет 136 и 192 лошадиные силы соответственно.

Что же изменилось – дизайн. В специальном исполнении «Мини» оснащен стеклянной панорамной крышей. На принадлежность к особой серии также указывают боковые накладки кузова и накладки дверных порогов с эмблемой Camden, а также специальная надпись на поверхности передней панели.