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11 янв 2022

В Россию привезли особый Mini Cooper

В Россию привезли особый Mini Cooper
Автор фото: фирма-производитель

Компания MINI привезла в Россию трехдверный Cooper в специальном исполнении Camden Edition, Квота на нашу страну невелика – всего пятьдесят экземпляров. Новинка посвящена лондонскому району Camden - эпицентру музыкального стиля, альтернативной культуры и ночной жизни британской столицы.

В большинстве своем вся суть специальных версий сводится к особому стайлингу, и новый Mini Cooper исключением не стал.  Агрегаты остались стандартными –  турбомоторы объемом  1.5 и 2.0 литра, мощность которых составляет 136 и 192 лошадиные силы соответственно.

Что же изменилось – дизайн. В специальном исполнении «Мини» оснащен стеклянной панорамной крышей. На принадлежность к особой серии также указывают боковые накладки кузова и накладки дверных порогов с эмблемой Camden, а также специальная надпись на поверхности передней панели.

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