Автомобильный портал Motorpage
5 дек 2022

В Россию привезли Suzuki Ignis

В Россию привезли Suzuki Ignis

Интересный факт -  в 2019 году руководство российского офиса марки всерьез планировало привезти этот субкомпактный кроссовер к нам в страну. К сожалению, планам не суждено было сбыться. Впрочем, благодаря параллельному импорту, эта модель, все же, добралась до нас.

В России появилось много дилеров, которые готовы привезти Ignis под заказ. В целом, машину оценивают в 800-900 тысяч рублей. Что касается агрегатов, то под капотом располагается скромный 120-сильный турбомотор, объемом в 1.2 литра, который работает в паре с вариатором.

К слову, некоторые продавцы готовы привезти и 150-сильный гибрид, который создан на основе атмосферного мотора 1.6.  Правда, такие предложения будут существенно дороже.

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Раскрыты комплектации нового ГАЗ «Соболь NN»

05 декабря 2022

Экологические активисты стали бороться с джипами

05 декабря 2022

В мире появился еще один бренд, который отказался от ДВС

05 декабря 2022
Chevrolet Equinox

В Россию привезли новые Chevrolet Equinox

05 декабря 2022
BYD Atto 3

BYD стал поставлять машины на рынок Японии

05 декабря 2022

McLaren не хватает денег на разработку нового автомобиля

05 декабря 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Largus Cross - lada largus cross (2020) «вопрос с очевидным ответом» Тест драйв
03 декабря 2022

Lada Largus Cross
"«Вопрос с очевидным ответом»"
Citroen SpaceTourer - citroen spacetourer (2016) массаж, обед и родительский контроль
Тест драйв
28 ноября 2022

Citroen SpaceTourer
"Массаж, обед и родительский контроль"
Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai - сравнительный тест: nissan qashqai (2022) и chery tiggo 4 pro (2020) : здравствуй и прощай
Сравнительный тест
21 ноября 2022

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai
"Здравствуй и прощай"
Exeed TXL - exeed txl (2022) вид спереди
Тест драйв
18 ноября 2022

Exeed TXL
"Дорого, богато и… тихо"

Написано новостей:

3 1 9 8 9