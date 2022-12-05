В Россию привезли Suzuki Ignis

Интересный факт - в 2019 году руководство российского офиса марки всерьез планировало привезти этот субкомпактный кроссовер к нам в страну. К сожалению, планам не суждено было сбыться. Впрочем, благодаря параллельному импорту, эта модель, все же, добралась до нас.

В России появилось много дилеров, которые готовы привезти Ignis под заказ. В целом, машину оценивают в 800-900 тысяч рублей. Что касается агрегатов, то под капотом располагается скромный 120-сильный турбомотор, объемом в 1.2 литра, который работает в паре с вариатором.

К слову, некоторые продавцы готовы привезти и 150-сильный гибрид, который создан на основе атмосферного мотора 1.6. Правда, такие предложения будут существенно дороже.