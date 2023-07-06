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6 июл 2023

В Россию привезли Toyota Wildlander

В Россию привезли Toyota Wildlander

Российский дилер привез кроссовер Toyota Wildlander китайского производства. Автомобиль представляет собой видоизмененный RAV4.

Вся модернизация сконцентрировалась в передней части кузова, здесь установлены новые фары и бампера. В остальном новинка полностью повторяет обычный RAV4. Что касается агрегатов, то в стандартном исполнении машина оснащена двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 171 л.с. и 209 Н·м крутящего момента. В связке с ним работает бесступенчатый вариатор.

Что касается оснащения, то у Wildlander с этим полный порядок – ABS, ESP, вентиляция сидений, мультимедийная система с 10-дюймовым экраном.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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