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25 ноя 2022

В Россию стали завозить старые микроавтобусы Chevrolet

В Россию стали завозить старые микроавтобусы Chevrolet

Ассортимент поставляемых в Россию автомобилей пополнился микроавтобусом Chevrolet Damas, который производится в Казахстане

Строго говоря, этому автомобилю уже лет тридцать, потому что Damas – это ни что иное, как Daewoo Damas, который разработали в девяностых годах – с тех пор автомобиль особо не изменился.

Chevrolet Damas оснащён 800-кубовым мотором на три цилиндра мощностью 38 л.с., 5-ступенчатой «механикой» и задним приводом. Максималка едва превышает 100 километров в час. Интересно, что на разгон до сотни автомобиль тратит более сорока секунд – по сравнению с ним даже Chevrolet Niva покажется гоночным болидом.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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