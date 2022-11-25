В Россию стали завозить старые микроавтобусы Chevrolet

Ассортимент поставляемых в Россию автомобилей пополнился микроавтобусом Chevrolet Damas, который производится в Казахстане

Строго говоря, этому автомобилю уже лет тридцать, потому что Damas – это ни что иное, как Daewoo Damas, который разработали в девяностых годах – с тех пор автомобиль особо не изменился.

Chevrolet Damas оснащён 800-кубовым мотором на три цилиндра мощностью 38 л.с., 5-ступенчатой «механикой» и задним приводом. Максималка едва превышает 100 километров в час. Интересно, что на разгон до сотни автомобиль тратит более сорока секунд – по сравнению с ним даже Chevrolet Niva покажется гоночным болидом.