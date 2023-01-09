Автомобильный портал Motorpage
9 янв 2023

В Саратовской области стали производить электрокары

В Саратовской области стали производить электрокары

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своём телеграм-канале показал электрокар, который будут выпускать в регионе. Продавать будущую новинку планируют под брендом Alfarus

Разумеется, без сотрудничества с китайцами здесь не обошлось. В данном случае технологическим партнером выступает концерн FAW, соответственно, за первой моделью российского бренда Alfarus скрывается ни что иное, как Bestune NAT. Занятно, но полного наименования автомобиля для российского рынка  так и не объявили.

Разумеется, мы не знаем и конфигураций самой машины. В Китае, например, Bestune NAT оснащается одним электромотором на передней оси с отдачей 163 л.с. 54,4-киловаттная батарея позволит проехать без подзарядки до 420 километров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Чечне создадут собственный автомобильный кластер

09 января 2023

Tesla вернула на свои автомобили круглый руль

09 января 2023

ГИБДД проверила влияние кваса на водителей

09 января 2023
Nissan Leaf

Как убить Nissan Leaf?

09 января 2023
Ram 1500 Revolution BEV Concept (2023)

Электрический пикап RAM 1500 получит ДВС

09 января 2023

Индия стала одним из крупнейших автомобильных рынков в мире

09 января 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan Leaf - nissan leaf (2018) вид спереди Тест драйв
07 января 2023

Nissan Leaf
"Космолет из дальней галактики"
Hyundai H-1 - передаем за проезд
Вторичный рынок
04 января 2023

Hyundai H-1
"Передаем за проезд"
Toyota RAV4 - toyota rav4 (2019) «жить в согласии с собой»
Тест драйв
31 декабря 2022

Toyota RAV4
"«Жить в согласии с собой»"
GAZ Соболь NN - газ соболь nn (2022) долой стереотипы!
Тест драйв
29 декабря 2022

GAZ Соболь NN
"Долой стереотипы!"

Написано новостей:

3 2 1 7 8