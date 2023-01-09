В Саратовской области стали производить электрокары

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своём телеграм-канале показал электрокар, который будут выпускать в регионе. Продавать будущую новинку планируют под брендом Alfarus

Разумеется, без сотрудничества с китайцами здесь не обошлось. В данном случае технологическим партнером выступает концерн FAW, соответственно, за первой моделью российского бренда Alfarus скрывается ни что иное, как Bestune NAT. Занятно, но полного наименования автомобиля для российского рынка так и не объявили.

Разумеется, мы не знаем и конфигураций самой машины. В Китае, например, Bestune NAT оснащается одним электромотором на передней оси с отдачей 163 л.с. 54,4-киловаттная батарея позволит проехать без подзарядки до 420 километров.