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7 ноя 2022

В Саудовской Аравии будут производить электрокары

В Саудовской Аравии будут производить электрокары

В Саудовской Аравии 3 ноября дали старт первому в ее истории бренду электромобилей — он называется Ceer. Правда без китайцев здесь не обошлось

Поясним, новый бренд принадлежит совместному предприятию, где одним участником выступает государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, а другим – тайваньский электронный концерн Foxconn – именно последний будет поставлять различные лицензионные технологии для производства электрокаров. Инсайдеры говорят, еще одним партнером будет выступать концерн BMW.

В целом же Ceer будет разрабатывать, производить и продавать широкую гамму электромобилей, созданных специально для Ближнего Востока, в т.ч. седаны и внедорожники. Они получат богатое оснащение, включая систему автопилота. Сама разработка электрокаров является частью государственной стратегии страны по диверсификации экономики, которая сейчас сильно связана с нефтяными продуктами.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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