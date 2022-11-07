В Саудовской Аравии будут производить электрокары

В Саудовской Аравии 3 ноября дали старт первому в ее истории бренду электромобилей — он называется Ceer. Правда без китайцев здесь не обошлось

Поясним, новый бренд принадлежит совместному предприятию, где одним участником выступает государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, а другим – тайваньский электронный концерн Foxconn – именно последний будет поставлять различные лицензионные технологии для производства электрокаров. Инсайдеры говорят, еще одним партнером будет выступать концерн BMW.

В целом же Ceer будет разрабатывать, производить и продавать широкую гамму электромобилей, созданных специально для Ближнего Востока, в т.ч. седаны и внедорожники. Они получат богатое оснащение, включая систему автопилота. Сама разработка электрокаров является частью государственной стратегии страны по диверсификации экономики, которая сейчас сильно связана с нефтяными продуктами.