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17 апр 2019

В Шанхае представили китайский Porsche

В Шанхае представили китайский Porsche
Автор фото: фирма-производитель

Китайские автомобили уже не ограничиваются массовыми недорогими легковушками. Сейчас производители из Поднебесной производят интересные автомобили, включая люксовые мелкосерийные модели, как этот электрокар

Инженеры компании Sinomach представили на международной автовыставке в Шанхае свой первый электрокар, который носит название Zedriv GT3. Стоит сразу прояснить наименование "китайский Porsche"- автомобиль стилистически очень похож на известные немецкие спорткупе, однако о прямом копировании речи не идет. Дизайн может быть и перекликается с известным во всем мире немецким Porsche Boxster, но китайский «клон» уступает своему "донору" в размерах.

В техническом отношении можно сказать, что Zedriv GT3 приводится электромотором, однако мощность агрегата не сообщается. Питается двигатель от литий-ионной батареи емкостью 33,9 кВт/ч, при этом она обеспечивает запас хода на одном заряде длинной в 260 километров. На данный момент автомобиль еще находится на стадии разработки, например, у него еще не проработан салон, так что о серийном производстве говорить пока рано.

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При написании новости использовалась информация:
Speedme, Drom

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