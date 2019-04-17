В Шанхае представили китайский Porsche

Китайские автомобили уже не ограничиваются массовыми недорогими легковушками. Сейчас производители из Поднебесной производят интересные автомобили, включая люксовые мелкосерийные модели, как этот электрокар

Инженеры компании Sinomach представили на международной автовыставке в Шанхае свой первый электрокар, который носит название Zedriv GT3. Стоит сразу прояснить наименование "китайский Porsche"- автомобиль стилистически очень похож на известные немецкие спорткупе, однако о прямом копировании речи не идет. Дизайн может быть и перекликается с известным во всем мире немецким Porsche Boxster, но китайский «клон» уступает своему "донору" в размерах.

В техническом отношении можно сказать, что Zedriv GT3 приводится электромотором, однако мощность агрегата не сообщается. Питается двигатель от литий-ионной батареи емкостью 33,9 кВт/ч, при этом она обеспечивает запас хода на одном заряде длинной в 260 километров. На данный момент автомобиль еще находится на стадии разработки, например, у него еще не проработан салон, так что о серийном производстве говорить пока рано.