В США будут наказывать за обман автопилота

Читатели Motorpage наверняка видели множество роликов, когда водитель, подкладывает под руль условный апельсин, который обманывает автопилот, сообщая о том, что водитель, как бы, продолжает держать руки на руле.

Автопилот отвлекается достаточно легко. Взять, к примеру, оного на Tesla. Там весь принцип построен на усилии, которое прикладывается на баранку. Если у него есть свободный ход из стороны в сторону, то рук на нем нет, и появляется повод бить тревогу. Если же руль что-то утяжеляет, то автопилот продолжает спокойно работать. Коварство кроется именно в этом «чем-то». Руль же можно утяжелить и обычным пластиковым браслетом, ли бутылкой, да чем угодно.

Скоро эти фокусы будут жестко караться властями! Как минимум, уже один штат готов внедрить систему наказаний – Аризона. Да, если водитель машины с автопилотом решил воспользоваться бутылкой, фруктом и прочими механизмами, дабы обмануть его, то он может попасть на серьезный штраф в 250 долларов.