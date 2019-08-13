В США запретят формат драйв-ин

Власти города Миннеаполис (американский штат Миннесота) запретили строительство новых кафе и заведений в формате драйв-ин — когда можно заказать еду или купить товары, не выходя из автомобиля

А яблоком раздора опять стала экология вкупе с безопасностью. По словам членов городского совета Миннеаполиса, причина запрета — попытка защитить окружающую среду и забота о пешеходах. Местных чиновников беспокоит то, что выхлопные газы автомобилей максимально токсичны как раз во время длительной стоянки на холостом ходу. Также городской совет ссылается на исследования, согласно которым возле кафе формата драйв-ин аварии с пешеходами случаются чаще.

Запрет строительства новых кафе и заведений в формате драйв-ин является частью проекта «Миннеаполис-2040», в рамках которого власти планируют снизить количество вредных выбросов на 80 процентов. Также местные чиновники намерены постепенно отказаться от размещения бензоколонок в городской черте и ввести различные ограничения на парковку автомобилей.