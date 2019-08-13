Автомобильный портал Motorpage
13 авг 2019

В США запретят формат драйв-ин

В США запретят формат драйв-ин

Власти города Миннеаполис (американский штат Миннесота) запретили строительство новых кафе и заведений в формате драйв-ин — когда можно заказать еду или купить товары, не выходя из автомобиля

А яблоком раздора опять стала экология вкупе с безопасностью. По словам членов городского совета Миннеаполиса, причина запрета — попытка защитить окружающую среду и забота о пешеходах. Местных чиновников беспокоит то, что выхлопные газы автомобилей максимально токсичны как раз во время длительной стоянки на холостом ходу. Также городской совет ссылается на исследования, согласно которым возле кафе формата драйв-ин аварии с пешеходами случаются чаще.

Запрет строительства новых кафе и заведений в формате драйв-ин является частью проекта «Миннеаполис-2040», в рамках которого власти планируют снизить количество вредных выбросов на 80 процентов. Также местные чиновники намерены постепенно отказаться от размещения бензоколонок в городской черте и ввести различные ограничения на парковку автомобилей.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Власти предупредили о дорожном коллапсе в Москве

13 августа 2019
Volkswagen Passat GTE 2020

GM и Volkswagen откажутся от выпуска гибридных машин

13 августа 2019
Peugeot 508

Peugeot запатентовал в Росиии новый универсал

12 августа 2019
Audi

Audi готовит к премьере заряженный универсал

12 августа 2019

Швейцарцы сделали пикап наиболее практичным автомобилем

12 августа 2019

Changan «уничтожает» конвейер в Липецкой области

12 августа 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru XV, Subaru Outback, Subaru Forester - subaru. меж гейзерами и вулканами Автопутешествия
13 августа 2019

Subaru XV, Subaru Outback, Subaru Forester
"Меж гейзерами и вулканами"
Geely Atlas - geely atlas 2019 тяжелый металл
Тест драйв
12 августа 2019

Geely Atlas
"Тяжелый металл"
Nissan Qashqai - nissan qashqai 2018: торжество здравого смысла
Тест драйв
09 августа 2019

Nissan Qashqai
"Nissan Qashqai: торжество здравого смысла"
Volvo XC40 - volvo xc40 2018 хипстер с айпадом
Тест драйв
08 августа 2019

Volvo XC40
"Volvo XC40: хипстер с айпадом"

Написано новостей:

2 3 9 8 1