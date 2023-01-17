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17 янв 2023

В США запретят продавать электрокары

В США запретят продавать электрокары

Законодательная структура американских штатов очень сложна - везде свои правила, которые могут отличаться друг от друга. Взять, к примеру, недавно объявленный запрет на торговлю машинами с ДВС в 2030 году, который поддержали далеко не все

Готовность ввести запрет  показали в Калифорнии и Нью-Йорке.  С другой стороны, тот же Вайоминг, выступил с резкой критикой данной инициативы. Скажем больше - власти штата решили ввести обратный запрет - на продажу электрокаров!

Причина прозаична - Вайоминг — наименее населённый штат США: там зарегистрировано немногим более полумиллиона жителей. При этом он занимает восьмое место в стране по объёму добычи нефти, и в этом секторе заняты тысячи людей.  Внедрение электромобилей попросту раздавит экономику и социальную структуру штата.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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