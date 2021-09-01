В Subaru рассказали о своем первом электромобиле

Японский концерн показал фотографии своего электрического кроссовера Solterra. Дебют машины состоится в 2022 году, так что сегодняшний анонс является лишь разогревом публики.

На самом деле фотографии автомобиля вызывают недоумение – новинка очень похожа на прототип Toyota под кодовым названием bZ4X. Чего уж говорить – здесь даже колесные диски идентичны. Впрочем, ничего удивительного здесь нет – машины строятся совместными усилиями на электрической платформе Toyota. Для простоты объяснения скажем так – похожее уже происходило, когда разрабатывались спорткары Subaru BRZ и Toyota GT86.

О характеристиках почти ничего неизвестно. Subaru заявляет лишь о наличии полного привода, так что можно с уверенностью говорить, что в ассортименте модели окажутся двухмоторные версии.