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1 сен 2021

В Subaru рассказали о своем первом электромобиле

В Subaru рассказали о своем первом электромобиле

Японский концерн показал фотографии своего электрического кроссовера Solterra. Дебют машины состоится в 2022 году, так что сегодняшний анонс является лишь разогревом публики.

На самом деле фотографии автомобиля вызывают недоумение – новинка очень похожа на прототип Toyota под кодовым названием  bZ4X. Чего уж говорить – здесь даже колесные диски идентичны. Впрочем, ничего удивительного здесь нет – машины строятся совместными усилиями на электрической платформе Toyota.  Для простоты объяснения скажем так –  похожее уже происходило, когда разрабатывались спорткары Subaru BRZ и Toyota GT86.

О характеристиках почти ничего неизвестно. Subaru заявляет лишь о наличии полного привода, так что можно с уверенностью говорить, что  в ассортименте модели окажутся двухмоторные версии.

При написании новости использовалась информация:
drom

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