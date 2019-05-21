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21 май 2019

В Тольятти начнется массовый выпуск электромобилей

В Тольятти начнется массовый выпуск электромобилей
Автор фото: фирма-производитель

В декабре должно стартовать серийное производство электромобилей марки ZETTA.


Сообщается, что ZETTA имеет каркасно-панельную конструкцию: на металлический каркас навешены кузовные панели из композита. Что касается технической части, то подробности относительно платформы не раскрываются, так как она является интеллектуальной собственностью производителя, однако известно, что разработчики позаимствовали подвеску у  семейства ВАЗ 2108.


Что касается моторов, то их роль исполняют асинхронные мотор-колёса собственной разработки. Интересно, что при снаряжённой массе 486-708 килограмм машина сможет разгоняться до 120 км/ч. Что касается запаса хода, то он напрямую будет зависеть от емкости батарей, которая составляет от 10 до 32 кВтч. Соответственно, автомобиль способен проехать от 200 до 560 километров.

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