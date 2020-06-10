В тоннелях разрешат перестраиваться

В некоторых тоннелях Москвы дорожные службы начали наносить прерывистую разметку вместо сплошной

Как сообщает Autonews, прерывистая разметка уже появилась в двух столичных тоннелях: в Дорогомиловском и на проспекте Мира в районе ВДНХ. В последнем она позволяет занять удобное место для съезда на улицу Космонавтов, при этом крайний левый ряд сохранил сплошную. Всего к зиме новую разметку нанесут в 23 из 40 многополосных тоннелей Москвы.

В ЦОДД считают, что нововведение позволит уменьшить пробки, так как будет разрешено опережать медленно движущийся транспорт. Также оно должно избавить водителей от пропусков нужных съездов. На данный момент в тоннелях за пересечение сплошной разметки предусмотрен штраф 500 рублей. В Москве за соблюдением правила следят дорожные камеры, установленные на въездах и выездах из тоннелей.