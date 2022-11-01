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1 ноя 2022

В Удмуртии стали выпускать новый электрокар для служб ЖКХ

В Удмуртии стали выпускать новый электрокар для служб ЖКХ
Автор фото: фирма-производитель

Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ) приступил к серийному производству универсального электрокара для ЖКХ и смежных сфер

Новинка называется УМТЭТ, она создана инженерным центром «ИжСпецТех», который работает при Ижевском государственном техническом университете имени М. Т. Калашникова.  Машина оснащена электродвигателем мощностью 6,3 кВт (8,6 л.с.) и батареями емкостью от 280 до 360 А*ч (в зависимости от модификации). Максимальная скорость достигает 16 километров в час.

Платформа машина предполагает использование разных надстроек – грузовые платформы, блоки с водяными резервуарами для очистителей и.т.д.  Спереди можно установить снегоотвал, щетки или другие приборы.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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