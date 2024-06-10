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10 июн 2024

В ZF пересмотрели размещение подушки безопасности на рулевом колесе

В ZF пересмотрели размещение подушки безопасности на рулевом колесе
Автор фото: фирма-производитель

Немецкая фирма ZF представила свою новую разработку рулевого колеса с нетрадиционным расположением подушки безопасности. Разработкой занималось подразделение ZF Lifetec, которое отвечает за создание различных систем пассивной безопасности

Такое рулевое колесо получило аэрбег не в центральной части, где обычно он располагается на руле, а между верхней частью обода и ступицей. В компании утверждают, что новое расположение подушки не влияет на уровень безопасности, а даже предлагает автопроизводителям больше свободы для модернизации руля.

К примеру, ZF оснастили свой прототип дополнительным дисплеем по центру, но утверждается, что это не обязательно должен быть именно экран. Туда можно установить датчики, работающие в паре с автопилотом, и осуществляющие мониторинг состояния водителя и нахождение рук на самом руле.

При написании новости использовалась информация:
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