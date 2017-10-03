На этой неделе премьер-министр России Дмитрий Медведев подпишет новые поправки в Правила дорожного движения. Они предусматривают введение вафельной разметки на перекрестках.

Эксперимент по нанесению такой разметки был проведен на нескольких особо загруженных перекрестках. В зону, которая ограничена такой разметкой запрещен въезд автотранспорта в случае затора. Нарушения фиксировались камерами в автоматическом режиме. Кроме того, штрафы приходили за поворот не со своего ряда и выезд на такую разметку на запрещающий сигнал светофора.

Теперь такая разметка появится по всей России. Соответствующие поправки в ПДД подготовил Минтранс еще в июне этого года. В частности в ПДД предлагается внести пункт, запрещающий «выезд на перекресток, пересечение проезжих частей, или участок перекрестка, обозначенный разметкой 1.26, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими Правилами».

