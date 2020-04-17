"Валить бочком"- теперь это законно!

Министерство спорта России признало дрифт спортивной дисциплиной. Теперь он включен во Всероссийский реестр видов спорта

Признание дрифта дисциплиной автоспорта позволит организаторам проводить официальные соревнования на уровне любого субъекта Федерации и рассчитывать в этом на поддержку региональных властей. Интересно, но Международная автоспортивная федерация признает дрифт спортом уже с 2017 года.

"Благодаря долгой и кропотливой совместной работе РДС и Российской автоспортивной федерации (РАФ) нам удалось наконец формализовать правила проведения соревнований по дрифту, с учетом как требований российских Минспорта и Минюста, так и Международной автомобильной федерации (FIA). Теперь соревнования любого уровня в России будут проводиться по единым принципам"- заявляет руководитель Российской дрифт-серии (РДС) Дмитрий Добровольский.