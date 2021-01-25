Великобритания станет раем для машин с автопилотом

В стране грядут серьезные перемены для водителей. Вполне возможно им разрешат ездить без рук.

Поясним, глава департамента транспорта хочет добиться послаблений для водителей тех машин, которые оснащены системой контроля полосы. Собственно послабление заключается в том, что водителям разрешат убирать руки с руля, но не везде.

На самом деле все просто – дорога должна удовлетворять паре условий. Первое – скоростной лимит не должен превышать шестидесяти километров в час. Второе - полосы должны разделяться барьером. Третье – у пешеходов и велосипедистов не должно быть доступа к дороге.