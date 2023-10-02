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2 окт 2023

Venucia привезет в Россию D60 Plus

Venucia привезет в Россию D60 Plus
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Venucia официально представит на российском рынке седан D60 Plus. На родном рынке автомобиль оценивается от 88 800 юаней (1 186 000 рублей)

Впервые модель D60 дебютировала в 2017 году, а приставка Plus добавилась с приходом рестайлинга в 2021 году. Автомобиль отличается брутальным дизайном с крупной решеткой радиатора и светодиодными фарами угловатой формы. Внутри устанавливается 10-дюймовый экран мультимедийной системы. “Приборка” также цифровая с размером дисплея - 5 дюймов. В стандартное оснащение входит камера заднего вида, круиз-контроль, аудиосистема с 6 динамиками и электропривод передних сидений. Габариты автомобиля составляют: 4761/1803/1487 мм., а колесная база- 2701 мм.

Под капотом - бензиновая “четверка” объемом 1,6 л. Мощность - 122 л.с. Крутящий момент - 155 Нм. Разгон до “сотни” - 12 с. Средний расход - 6,18 л. на 100 км. Мотор работает в паре с вариатором. Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
китайские автомобили

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