Venucia привезет в Россию D60 Plus

Китайская компания Venucia официально представит на российском рынке седан D60 Plus. На родном рынке автомобиль оценивается от 88 800 юаней (1 186 000 рублей)

Впервые модель D60 дебютировала в 2017 году, а приставка Plus добавилась с приходом рестайлинга в 2021 году. Автомобиль отличается брутальным дизайном с крупной решеткой радиатора и светодиодными фарами угловатой формы. Внутри устанавливается 10-дюймовый экран мультимедийной системы. “Приборка” также цифровая с размером дисплея - 5 дюймов. В стандартное оснащение входит камера заднего вида, круиз-контроль, аудиосистема с 6 динамиками и электропривод передних сидений. Габариты автомобиля составляют: 4761/1803/1487 мм., а колесная база- 2701 мм.

Под капотом - бензиновая “четверка” объемом 1,6 л. Мощность - 122 л.с. Крутящий момент - 155 Нм. Разгон до “сотни” - 12 с. Средний расход - 6,18 л. на 100 км. Мотор работает в паре с вариатором. Привод - передний.