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13 мар 2019

Весеннее пришествие

Весеннее пришествие

Первые беспилотники появятся на дорогах Москвы в мае. На участие в тестировании уже подали заявки шесть компаний: «Яндекс», МАДИ, КБ «Аврора», «КамАЗ», «Иннополис» и Таганрогский университет

По словам замглавы Минпромторга России Александра Морозова,  начало эксперимента весной безопаснее с учетом состояния дорог в зимний период.  Что касается самих тестов, то, как сообщил соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет» и президент партнерства «Глонасс» Александр Гурко, на дороги  столицы выйдут около 150 беспилотных автомобилей.

К слову, испытания машин пройдут не только на городских улицах, но и на МКАД и ТТК. Все беспилотные автомобили, участвующие в тестах, будут маркированы специальным знаком «А». Так же, по соображениям безопасности, в каждом транспортном средстве будет находиться водитель, который в любой момент сможет взять управление транспортным средством на себя.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Regnum

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