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14 мар 2019

Вешаем ярлыки

Вешаем ярлыки

ГИБДД намеревается создать единую базу экологических классов автомобилей. Также, всем старым машинам без ведома владельца присвоят экологический класс, а "неэкологичным" автомобилям хотят закрыть въезд в отдельные районы городов

Официальная позиция по присвоению экологического класса звучит как благо для водителей. По словам главы ГИБДД Михаила Черникова, около 70% паспортов транспортных средств автомобилей в России не содержат отметки об экологическом классе автомобиля.  Дело в том, что такие данные начали ставить в ПТС только в 2008–2011 годах. Соответственно, легковушкам старше десяти лет экологический класс не присвоен.

Создавать единую базу данных экологических классов всех транспортных средств ГИБДД собирается совместно с институтом НАМИ. После завершения работы они разошлют автовладельцам уведомления, при этом тем не придется предпринимать никаких действий. К слову, глава ведомства отметил, что возможны ситуации, когда владелец автомобиля не согласится с присвоенным классом. В таких случаях вопрос будет «разрешаться в частном порядке». О конкурентном механизме оспаривания Михаил Черников не рассказал.

Эксперты замечают, что создание базы предназначено, в первую очередь, для будущих штрафов, учитывая то, что  в скором времени в городах могут появится экологические зоны, в которые запретят въезд автомобилей с низким экологическим классом. Фиксация нарушителей будет производиться с помощью камер.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, Tavto.ru

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