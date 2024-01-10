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10 янв 2024

Вьетнамцы удивляют своими автомобилями

Вьетнамцы удивляют своими автомобилями
Автор фото: фирма-производитель

Выставка CES 2024, которая проходит сейчас в Лас-Вегасе, продолжает поражать представленными на ней концептами автомобилей. В этот раз отличилась вьетнамская компания VinFast, которая представила брутальный электрический пикап VF Wild и компактный электровнедорожник VF 3

VinFast - это относительно новый автомобильный бренд, который был основан в 2017 году. VinFast фактически является единственной отечественной маркой во Вьетнаме и имеет достаточно серьезные перспективы на международном рынке. В 2018 году компания уже предпринимала попытку зайти на российский рынок, а в 2022 году запатентовала два дизайна для своих будущих кроссоверов. И все же, Россия не чужая страна для главы компании Фам Нят Выонг, который с 1988 по 1992 гг. обучался в Московском Геологоразведочном институте им. Орджоникидзе.

Пока информации о новых моделях немного. В большей степени, можно оценить только дизайн. Среднеразмерный пикап VF Wild получил брутально-футуристичный внешний облик, который выражается массивным обвесом, распашными дверями (отсутствует средняя стойка), полностью скрытыми дверными ручками (даже прорезей не видно), стильным интерьером, а также V-образной светодиодной оптикой, растянувшейся по всей ширине передней и задний части. По сравнению с пикапом, 2-дверный внедорожник VF 3 выглядит более приземленно. Несмотря на свои габариты, автомобиль может комфортно вместить 4 человек, включая водителя. В палане формы кузова и дизайна он напоминает смесь Suzuki Jimny и Mini Cooper SE. Отмечается достаточно вместительный багажник - 550 л. Однако заявленный запас хода немного расстраивает - всего 201 км, но это куда больше по сравнению с Mazda MX-30, которая может проехать не более 160 км на одном заряде.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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