Выехал на улицу – объяснись!

Столичные власти продолжают свою борьбу с коронавирусом Covid-19, и в рамках этого процесса сотрудники ГИБДД будут проводить профилактическую работу с водителями

Как сообщает оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом в Telegram-канале, сотрудники полиции Москвы будут останавливать водителей на личных автомобилях для уточнения цели поездки. При этом автомобилисты должны иметь с собой документ, удостоверяющий личность.

«Куда можно ездить на своей машине или такси? В случае серьезной необходимости можно поехать в другой район. При этом вас может остановить сотрудник правоохранительных органов и уточнить цель поездки», — говорится в сообщении. На данный момент в столице не введены никакие новые ограничения по передвижению