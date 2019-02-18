Выстоять и добиться своего

Из-за массовых протестов немецкие власти собираются скорректировать экологические требования уже в ближайшее время, несмотря на то, что Еврокомиссия выступает против

Согласно изданию Augsburger Allgemeine со ссылкой на источник в правительстве, в Германии собираются увеличить норму предельно допустимых значений для окисей азота внутри страны с 40 до 50 микрограммов на кубический метр воздуха. Еще осенью прошлого года Германия проинформировала Комиссию ЕС о намерениях внести поправки в Федеральный закон по борьбе с загрязнением воздуха, в соответствии с которым разрешено вводить запреты в регионах, где значение диоксида азота в воздухе превышает уровень 50 микрограммов NO2 на кубический метр воздуха в год, а не 40 микрограммов, как это было до сих пор и принято во всем Евросоюзе.

Между тем, европейский комиссар по вопросам окружающей среды Кармену Велья, напротив, требует ужесточения в странах Евросоюза нормы окисей азота и твердых частиц, которые попадают в воздух вместе с выхлопными газами. К слову, в этой дискуссии некоторой сенсацией становится заявление немецких медицинских специалистов, согласно которому нет никаких научных доказательств опасности для здоровья диоксида азота, что автоматически ставит предельные нормы выбросов под сомнение.