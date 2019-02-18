Автомобильный портал Motorpage
18 фев 2019

Выстоять и добиться своего

Выстоять и добиться своего

Из-за массовых протестов немецкие власти собираются скорректировать экологические требования уже в ближайшее время, несмотря на то, что Еврокомиссия выступает против

Согласно изданию Augsburger Allgemeine со ссылкой на источник в правительстве, в Германии собираются увеличить норму предельно допустимых значений для окисей азота внутри страны с 40 до 50 микрограммов на кубический метр воздуха.  Еще осенью прошлого года Германия проинформировала Комиссию ЕС о намерениях внести поправки в Федеральный закон по борьбе с загрязнением воздуха, в соответствии с которым разрешено вводить запреты в регионах, где значение диоксида азота в воздухе превышает уровень 50 микрограммов NO2 на кубический метр воздуха в год, а не 40 микрограммов, как это было до сих пор и принято во всем Евросоюзе.

Между тем, европейский комиссар по вопросам окружающей среды Кармену Велья, напротив, требует ужесточения в странах Евросоюза нормы окисей азота и твердых частиц, которые попадают в воздух вместе с выхлопными газами. К слову, в этой дискуссии некоторой сенсацией становится заявление немецких медицинских специалистов, согласно которому нет никаких научных доказательств опасности для здоровья диоксида азота, что автоматически ставит предельные нормы выбросов под сомнение.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
За Рулем , Авторамблер

Комментарии к новости

Последние новости

...

Преемственность поколений

18 февраля 2019
Renault Duster 2019

Обновился не сильно

18 февраля 2019
Toyota Hiace

Японская мера длины

18 февраля 2019
Honda Pilot 2019

Пилот летит в Россию

18 февраля 2019

Автомобиль и карнавал

18 февраля 2019

Ошибочка вышла

18 февраля 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Rio - kia rio 2017 совмещает спортивные наклонности с семейными ценностями Тест драйв
18 февраля 2019

KIA Rio
"KIA Rio совмещает спортивные наклонности с семейными ценностями"
Nissan X-Trail - nissan x-trail 2018 становится «классиком»
Тест драйв
15 февраля 2019

Nissan X-Trail
"Становится «классиком»"
Ford EcoSport - ford ecosport 2018 небанальный дизайн и спортивные повадки сделали ford ecosport любимцем женщин
Тест драйв
13 февраля 2019

Ford EcoSport
"Небанальный дизайн и спортивные повадки сделали Ford Ecosport любимцем женщин"
Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross 2018 машина времени
Автопутешествия
03 февраля 2019

Mitsubishi Eclipse Cross
"Машина времени"

Написано новостей:

2 2 8 1 5