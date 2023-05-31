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31 май 2023

Владельцам Bugatti подарили максимальную скорость

Владельцам Bugatti подарили максимальную скорость

Когда ты покупаешь редкий и премиальный автомобиль, то ты становишься частью некоего элитарного клуба, получая доступ к определенным преференциям, как в случае с компанией Bugatti.

Фирма организовала специальное гоночное мероприятие для 18 своих клиентов на взлётно-посадочной полосе Космического центра Кеннеди в США, построенной для приземления шаттлов. Обладатели гиперкаров, а именно модели Chiron смогли на закрытой территории проверить автомобили на максимальную скорость, превысив порог в 400 км/ч.

К слову, последней товарной новинкой Bugatti стала особая версия Chiron под названием Profilee. Машина создана в единственном экземпляре, но уже находится в руках неназванного клиента марки, который заплатил за нее почти десять миллионов евро, что является рекордом.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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