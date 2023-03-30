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30 мар 2023

Владельцем электромобилей снова придется платить транспортный налог

Владельцем электромобилей снова придется платить транспортный налог

Льгота для владельцев экологичных машин действует в столице с 1 января 2020 года. От уплаты налога освобождены в полном объёме обладатели чистых электромобилей

Внедряли это нововведение с целью стимулировать развитие рыночного сегмента электрокаров. По всей вероятности цель достигнута, так как налоги возвращаются снова.

ФНС сообщает, что все льготы будут отменены уже в 2025 году, правда, ведомство не раскрывает ни ставок, ни механизмов начисления. Скорее всего здесь все будет просто – будут учитывать мощность автомобиля.

Таким образом, из бонусов для столичных водителей электрокаров останется только бесплатная парковка на муниципальных стоянках без шлагбаумов.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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