Владельцев BMW приучат к новому запаху

Иногда автопроизводители изобретают необычные технологии, смысл которых практически необъясним. Яркий пример - недавняя разработка BMW - внешний ароматизатор воздуха.

В чем суть - под сдвижной логотип на капоте помещается пульверизатор с небольшой емкостью ароматического вещества. При приближении автовладельца к автомобилю система автоматически включается и пшикает небольшим количеством ароматизатора на улицу, создавая приятную ауру.

Маркетологи немецкого концерна заявляют, что что конечная цель разработки необычной опции — закрепление у автовладельца на подсознательном уровне приятных ассоциаций с собственным автомобилем. К слову, на форумах уже предложили идею использовать пульверизатор в качестве защитного устройства- заливая туда состав, аналогичный тому, что используется в перцовых баллончиках.