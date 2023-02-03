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3 фев 2023

Владельцев BMW приучат к новому запаху

Владельцев BMW приучат к новому запаху
Иногда автопроизводители изобретают необычные технологии, смысл которых практически необъясним. Яркий пример - недавняя разработка BMW - внешний ароматизатор воздуха.
В чем суть - под сдвижной логотип на капоте помещается пульверизатор с небольшой емкостью ароматического вещества. При приближении автовладельца к автомобилю система автоматически включается и пшикает небольшим количеством ароматизатора на улицу, создавая приятную ауру.
 
Маркетологи немецкого концерна заявляют, что что конечная цель разработки необычной опции — закрепление у автовладельца на подсознательном уровне приятных ассоциаций с собственным автомобилем. К слову, на форумах уже предложили идею использовать пульверизатор в качестве защитного устройства- заливая туда состав, аналогичный тому, что используется в перцовых баллончиках.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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