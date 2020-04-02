Владельцы автомобилей с автопилотом - законченные алкоголики

Нет, это не исследование британских ученых, а вполне себе настоящие результаты опроса исследователей из Университета Кертин в австралийском городе Перте

Рассказываем. Собственно ученые опросили 1334 водителей, употребляющих алкоголь. Цель опроса состояла в том, чтобы оценить, как автономные транспортные средства могут повлиять на количество потребляемого ими горячительного. Около 49% респондентов заявили, что они, скорее всего, будут ездить на автономном автомобиле после употребления алкоголя, а 37% заявили, что они, скорее всего, начнут выпивать больше и чаще, чем обычно, если у них окажется такая машина.

Исследование показало, что выпивать чаще расположены более молодые водители, у которых наблюдается меньше предрассудков против автономных транспортных средств. То есть вывод прост - внедрение автономных автомобилей снизит пьянство за рулем, но будет способствовать более активному распитию спиртных напитков. Получается, что преимущества автономных автомобилей на практике оказываются не такими уж и существенными.