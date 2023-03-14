Владельцы Dodge Durango SRT Hellcat подали в суд на автопроизводителя

Владельцы кроссоверов Durango SRT Hellcat подали в суд на компанию Dodge, обвинив того в мошенничестве из-за недобросовестной рекламы.

В чем суть? В свое время компания Dodge, запуская «заряженный Дюранго» в продажу, запустила интересную маркетинговую компанию – заявили, что машина будет лимитированной и тираж ее составит три тысячи экземпляров. Распродав машины и взяв определенную паузу, Dodge снова вернул Durango SRT Hellcat на конвейер – именно этот факт и вызвал волну возмущения.

Нынешние владельцы машин посчитали, что эксклюзивный статус теперь потерян. Кроме того, теперь Dodge напрямую обвиняют в мошенничестве – мол, компания, прикрывшись несуществующей эксклюзивностью, установила более высокие ценники.