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16 июл 2018

Владимир Путин показал Трампу свой новый лимузин

Владимир Путин показал Трампу свой новый лимузин
Автор фото: пресс-служба президента России

Маркетологи давным-давно подметили, что общественно значимые политические события – лучший «бэкграунд» для презентации публике новых моделей техники. Примеров множество, и в этом смысле специалисты ФГУП «НАМИ» не отстают от своих зарубежных коллег.

Так, премьерный показ первого автомобиля из будущего семейства «Кортеж», как и заявлялось заранее, был приурочен к церемонии инаугурации Президента РФ Путина. Если смотреть на вещи исключительно с маркетинговой точки зрения, то и нынешнюю встречу Путина с Трампом в Хельсинки тоже вполне можно расценивать как очередную премьеру проекта «Кортеж». На этот раз, уже международную!

Причем, в данном случае на улицах Хельсинки можно было видеть не только президентский лимузин, но и соплатформенные с ним микроавтобус Arsenal и седаны сопровождения Senat. Причем, впервые в кортеже был замечен и резервный лимузин Aurus, ранее роль запасной машины выполнял Mercedes-Benz S-класса Pullman. Это, кстати, первый официальный выезд автомобилей это проекта за границу.

Международная «засветка» для новых российских моделей, между прочим, будет вовсе не лишней, ведь недавно у проекта «Кортеж» появились иностранные инвесторы, готовые вложить 100 млн. евро в производство гражданских версий люксовых автомобилей, построенных на его базе. Напомним, что «коммерческие» версии машин проекта «Кортеж» планируется продавать под брендом Aurus. И, по всей видимости, не только в России.

 

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При написании новости использовалась информация:
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