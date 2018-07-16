Маркетологи давным-давно подметили, что общественно значимые политические события – лучший «бэкграунд» для презентации публике новых моделей техники. Примеров множество, и в этом смысле специалисты ФГУП «НАМИ» не отстают от своих зарубежных коллег.

Так, премьерный показ первого автомобиля из будущего семейства «Кортеж», как и заявлялось заранее, был приурочен к церемонии инаугурации Президента РФ Путина. Если смотреть на вещи исключительно с маркетинговой точки зрения, то и нынешнюю встречу Путина с Трампом в Хельсинки тоже вполне можно расценивать как очередную премьеру проекта «Кортеж». На этот раз, уже международную!

Причем, в данном случае на улицах Хельсинки можно было видеть не только президентский лимузин, но и соплатформенные с ним микроавтобус Arsenal и седаны сопровождения Senat. Причем, впервые в кортеже был замечен и резервный лимузин Aurus, ранее роль запасной машины выполнял Mercedes-Benz S-класса Pullman. Это, кстати, первый официальный выезд автомобилей это проекта за границу.

Международная «засветка» для новых российских моделей, между прочим, будет вовсе не лишней, ведь недавно у проекта «Кортеж» появились иностранные инвесторы, готовые вложить 100 млн. евро в производство гражданских версий люксовых автомобилей, построенных на его базе. Напомним, что «коммерческие» версии машин проекта «Кортеж» планируется продавать под брендом Aurus. И, по всей видимости, не только в России.