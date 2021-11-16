Владимир Путин поручил разработать приложение для фиксации нарушений ПДД

Президент России Владимир Путин поручил разработать и запустить мобильное приложение для информирования о фактах нарушений ПДД. Оно должно быть готово не позднее 1 июня следующего года

Речь идет о некой стандартизированной программе, которую может установить на телефон любой гражданин. С ее помощью он может зафиксировать на фото или видео нарушения ПДД, которые попадутся ему на глаза. Например, парковку на газоне и.т.д. Многие нам могут сказать, так ведь существует уже «Помощник Москвы». Так все дело в том, что у него не определен правовой статус и суды, например, часто отменяют постановления, которые были вынесены на основе данных приложения.

Отметим, что у новой программы такой проблемы быть не должно, так как президент поручил проработать правовую основу и внести изменения, которые позволят выносить постановления о назначении административных наказаний за некоторые виды нарушений ПДД без составления протокола.