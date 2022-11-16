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16 ноя 2022

Владимир Путин призвал Минпромторг сделать автомобили доступней

Владимир Путин призвал Минпромторг сделать автомобили доступней

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством в среду призвал сделать легковые автомобили гораздо более доступными. Отчасти это необходимо делать путем развития льготных программ.

«Несмотря на все сложности с логистикой, с доставкой запчастей, и так далее, все всё понимают, откуда берутся эти цены, хотя и здесь нужно внимательно смотреть на все составляющие, связанные с ценообразованием. Несмотря на усложнение логистики, удорожание её, тем не менее, нужно смотреть на обоснованность этих цен и добиваться того, чтобы автомобили стали более доступными для российских семей», — цитирует агентство ТАСС заявление президента РФ.

В свою очередь представители Минпромторга заявили о том, что действие программ льготного кредитования уже сейчас распространяется на военнослужащих — включая членов их семей, проходивших военную службу пенсионеров и призванных в рамках частичной мобилизации. 

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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