Владимир Путин призвал Минпромторг сделать автомобили доступней

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством в среду призвал сделать легковые автомобили гораздо более доступными. Отчасти это необходимо делать путем развития льготных программ.

«Несмотря на все сложности с логистикой, с доставкой запчастей, и так далее, все всё понимают, откуда берутся эти цены, хотя и здесь нужно внимательно смотреть на все составляющие, связанные с ценообразованием. Несмотря на усложнение логистики, удорожание её, тем не менее, нужно смотреть на обоснованность этих цен и добиваться того, чтобы автомобили стали более доступными для российских семей», — цитирует агентство ТАСС заявление президента РФ.

В свою очередь представители Минпромторга заявили о том, что действие программ льготного кредитования уже сейчас распространяется на военнослужащих — включая членов их семей, проходивших военную службу пенсионеров и призванных в рамках частичной мобилизации.