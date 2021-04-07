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7 апр 2021

Власти Бразилии спасают отечественный автопром от Ford

Власти Бразилии спасают отечественный автопром от Ford
Автор фото: фирма-производитель

Да, даже в Бразилии существует национальная автомобильная промышленность. В нашем случае – это компания Troller, которая производит внедорожники на манер Jeep Wrangler.

Все бы хорошо, но компания, которую основали еще в 1995 году, потеряла независимость в 2007, перейдя под крыло концерна Ford, который недавно объявил о запуске комплекса мер реструктуризации. Он предусматривает закрытие многих предприятий в том числе и в Бразилии. Заводы Troller также попадают в эти планы, а значит жизнь компании может попросту оборваться.

Как раз этот пункт крайне не устраивает бразильских властей.  Они считают Troller национальной гордостью. Более того, власти страны уже подыскивают инвесторов, которые смогли бы выкупить предприятие у американского концерна. Местные СМИ уже сообщают о трех компаниях, которые откликнулись на призыв. Вполне возможно на их решение повлияло обещание серьезных налоговых льгот.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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