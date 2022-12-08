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8 дек 2022

Власти Италии не одобряют глобальный запрет автомобилей с ДВС

Власти Италии не одобряют глобальный запрет автомобилей с ДВС

Итальянский парламент выступил с резкой критикой решения Евросоюза о запрете продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, начиная с 2035 года

По словам министра транспорта страны Маттео Сальвини, это решение не имеет никакого экономического, экологического или социального смысла. Стоит отметить, что чиновник, не стесняясь в выражениях, назвал экологическую политику Евросоюза «псевдоэкологическим фундаментализмом» и вредительством по отношению к рабочему классу. Последний комментарий был вызван опасениями потерь множества рабочих мест из-за модернизации всей автомобильной отрасли в целом.

Отметим, что в Италии не впервые подвергают жесткой критике намерение ЕС запретить топливные машины. В этом году вместе с Болгарией, Португалией, Румынией и Словакией она предложила сдвинуть срок на пять лет вперед — до 2040 года.

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