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30 янв 2023

Власти Лондона готовы уничтожить весь городской автопарк

Власти Лондона готовы уничтожить весь городской автопарк

Власти столицы Великобритании готовят к запуску программу стимулирования для владельцев старых автомобилей, загрязняющих атмосферу Лондона. 

За утилизацию старой машины лондонцам готовы платить аж по шесть тысяч фунтов, но, есть и несколько важных условий-  на максимальную сумму в рамках программы смогут претендовать лишь владельцы автомобилей, адаптированных для управления инвалидами и лицами с ограниченными возможностями. Ещё по 2 тыячи фунтов смогут получить жители Лондона с ограниченными доходами, получающие социальные пособия.

Кроме того, дабы исключить разного рода мошенничество, лондонские власти постановили, что собственник должен владеть автомобилем не менее одного года, а у самого автомобиля должны быть все необходимые сертификаты, которые разрешают его эксплуатацию

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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