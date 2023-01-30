Власти Лондона готовы уничтожить весь городской автопарк

Власти столицы Великобритании готовят к запуску программу стимулирования для владельцев старых автомобилей, загрязняющих атмосферу Лондона.

За утилизацию старой машины лондонцам готовы платить аж по шесть тысяч фунтов, но, есть и несколько важных условий- на максимальную сумму в рамках программы смогут претендовать лишь владельцы автомобилей, адаптированных для управления инвалидами и лицами с ограниченными возможностями. Ещё по 2 тыячи фунтов смогут получить жители Лондона с ограниченными доходами, получающие социальные пособия.

Кроме того, дабы исключить разного рода мошенничество, лондонские власти постановили, что собственник должен владеть автомобилем не менее одного года, а у самого автомобиля должны быть все необходимые сертификаты, которые разрешают его эксплуатацию