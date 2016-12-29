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29 дек 2016

Власти Мадрида ограничили въезд в центр города половине автомобилей

Власти Мадрида ограничили въезд в центр города половине автомобилей
Автор фото: фликр.ком

Муниципальные власти столицы Испании – Мадрида – ввели временное ограничение на въезд автомобилей в центральные районы города.

В попытках улучшить экологическую обстановку в городе, власти Мадрида решились на беспрецедентное в рамках страны решение – запретить почти половине автомобилей въезд в центр города.

Так, с сегодняшнего дня в центр Мадрида не смогут проехать автомобили, номера которых заканчиваются на четное число. Запрет будет действовать с 6:30 до 21:00 по местному времени. Исключением из этого правила станут: полностью электрические автомобили с нулевым уровнем выбросов; гидридные автомобили, в салоне которых находится трое и более пассажиров; мотоциклы и мопеды. Кроме того, проезд разрешен всему общественному транспорту, автомобилям такси и специальных служб. С нарушителей этого запрета будет взиматься штраф в размере 90 евро.

Как отмечают официальные представители властей, каждый день это решение будет пересматриваться исходя из текущей экологической ситуации в городе. В настоящее время в Мадриде зафиксирован «красный» уровень загрязнения воздуха, что означает, что на каждый кубический метр воздуха приходится 200 микрограммов диоксида азота. Когда уровень загрязнения сократится до приемлемого, запрет будет отменен. В противном случае, завтра проезд в центр Мадрида будет запрещен автомобилям с нечетными номерами.

Напомним, что аналогичный запрет был введен в столице Мексики. Так, в Мехико по вторникам запрещается использовать личный транспорт с номерами, оканчивающимися на цифры 1, 2, 7 и 8. Стоит отметить, что запрет распространяется на полностью электрические и гибридные автомобили. Кроме того, в один из дней недели, а также в одну субботу в месяц, гражданам и гостям столицы полностью запрещается использовать автомобили.

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При написании новости использовалась информация:
Fox News, The Guardian, Мотор

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