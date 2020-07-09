Власти Москвы поддержали снижение нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч

На данный момент о радикальной позиции в данном вопросе высказался лишь заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов считает, что допустимый порог превышения скорости в городах должен быть уменьшен с нынешних 20 до 10 км в час. Об этом чиновник заявил в интервью российскому Forbes.

«Наша позиция следующая: в городах неадминистрируемый порог — скорее всего на улицах, особенно немагистральных — должен быть снижен до 10 км/ч. На вылетных магистралях, шоссе, скоростных дорогах, которые соответствуют всем требованиям безопасности, можно оставить неадминистрируемый порог в 20 км/ч. Без этого не выполнить требований президента, который поручил правительству и главам субъектов стремиться к нулевой смертности на дорогах», — пояснил Ликсутов.