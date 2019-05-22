Власти Москвы попросили водителей пересесть на метро

ЦОДД предупредил о возможных затруднениях в движении транспорта из-за встреч государственного уровня в Москве.

В ведомстве объяснили, что сегодня ожидаются серьезные осложнения дорожного движения из-за перекрытий в Москве. В сложившейся ситуации водителям рекомендуется для поездок пользоваться общественным транспортом.



«Сегодня в городе много встреч госуровня: возможны ограничения. Поэтому лучше всего отказаться от поездок в центр на машине», — говорится в сообщении ЦОДД. По данным ТАСС, 22 мая президент РФ Владимир Путин примет в Кремле премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука.



Любопытно, что движение в центре города уже осложнено из-за провала грунта на улице Мытная. По данным портала «Яндекс.Пробки», автомобильные пробки в Москве на данный момент достигают шести баллов из 10 возможных. Дорожные заторы образовались на Садовом и Бульварном кольце, а также на ТТК.



