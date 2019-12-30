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30 дек 2019

Власти Москвы предупредили водителей о метели

Власти Москвы предупредили водителей о метели

ближайшие часы и до вечера в Москве ожидается сильный ветер, снег, метель и гололедица - водителям стоит быть аккуратнее

ГКУ «Центр организации дорожного движения» обратился к московским автомобилистам с просьбой по возможности пользоваться общественным транспортом. Как говорится в официальном сообщении ведомства, в столице ожидается метель. В ЦОДД подчеркнули, что в таких погодных условиях увеличивается количество мелких аварий.

«В ближайшие часы и до вечера в Москве ожидается сильный ветер, снег, метель и гололедица. Порывы ветра будут достигать 13–18 метров в секунду», — рассказали в учреждении. В случае, если отказаться от использования личного транспорта невозможно, ЦОДД рекомендует быть предельно внимательными на дороге.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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