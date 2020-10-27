Власти Москвы рассказали о методе борьбы с нелегальными перевозчиками

Департамент транспорта считает арест транспорта наиболее действенной мерой по борьбе с нелегальными перевозчиками

В Москве с начала 2020 года на спецстоянки отправили более 2300 автобусов и автомобилей нелегальных перевозчиков. Об этом сообщает департамент транспорта в своем официальном Telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что такие машины чаще всего не проходят техосмотр и могут быть опасными для пассажиров при ДТП. «Недобросовестные перевозчики покупают автобус или автомобиль, и не оформляя бизнес официально, выводят его на популярные маршруты», — объяснили в департаменте транспорта.

Также в ведомстве предупредили, что сами водители часто экономят на медицинском осмотре. Кроме этого, саму страховку жизни и здоровья пассажиров предприниматели тоже в большинстве случаев не оформляют. «Арест транспорта нелегальных перевозчиков — это самая действенная мера борьбы с ними», — резюмировали в департаменте транспорта.