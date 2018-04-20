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20 апр 2018

Власти Москвы рассказали о перекрытиях из-за репетиции Парада

Власти Москвы рассказали о перекрытиях из-за репетиции Парада

Московским автомобилистам лучше пересесть на общественный транспорт: с 20 апреля по 9 мая в городе будет перекрываться масса улиц из-за репетиций и проведения Парада, посвященного победе в Великой Отечественной войне.

Сегодня c 22:00 с открытием движения по мере прохождения колонны для транспорта закроют парадную площадку полигона в Алабине, Киевское шоссе, Минское шоссе, МКАД от Минского до Рублевского шоссе, МКАД от Киевского до Рублевского шоссе, Рублевское шоссе, улицы Осеннюю, Крылатскую и Нижние Мневники.

21 апреля с 03:00 до 07:00 будут перекрыты проезд к железнодорожной станции Пресня, 3-я Магистральная улица, Звенигородское шоссе в сторону улицы Мневники по встречной полосе, улица Мневники в сторону улицы Народного Ополчения по встречной полосе, улицы Народного Ополчения и Нижние Мневники.

Кроме того, на пять дней будет перекрыто движение по Тверской улице от Триумфальной площади до Моховой улицы, по Моховой от Большой Никитской до Тверской улицы, улице Охотный Ряд от Тверской улицы до Большой Дмитровки. Перекрытия будут действовать там с открытием движения по мере прохождения колонны 23 апреля с 21:30, 26 апреля и 3 мая с 18:00, 6 мая с 07:00 и 9 мая с 06:00.

Красную площадь, Кремлевскую набережную, Боровицкую площадь, улицы Моховую, Воздвиженку и Новый Арбат, а также Новинский бульвар, Садовую-Кудринскую, Тверскую, Болотную улицы, Болотную площадь, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты будут закрывать для автомобилистов 26 апреля и 3 мая с 22:40, а также 6 мая с 10:40 с открытием движения по мере прохождения колонны.

На улице Нижние Мневники, Звенигородском шоссе, улицах Красная Пресня, Баррикадной, Садовой-Кудринской (с нарушением налево), Триумфальной площади и улице Тверской перекрытия будут действовать 26 апреля и 3 мая с 17:00, 6 мая с 06:00 и 9 мая с 05:00 до окончания движения колонны.

27 апреля и 4 мая с 01:00 с открытием движения по мере прохождения колонны перекроют движение на Красной площади, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, улицах Моховой, Воздвиженке, Баррикадной, Красная Пресня, Новый Арбат, на Новинском бульваре, Звенигородском шоссе и улице Нижние Мневники. Эти же улицы закроют 6 и 9 мая с 10:40 с открытием движения по мере прохождения колонны.
 

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При написании новости использовалась информация:
пресс-служба правительства Москвы

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