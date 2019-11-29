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29 ноя 2019

Власти Москвы выступили против скидок на штрафы за парковку

Власти Москвы выступили против скидок на штрафы за парковку

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов раскритиковал предложение о введении 50% скидки на оплату штрафов за парковку

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов выступил резко против введения скидок на оплату штрафов за нарушение правил парковки. Об это чиновник заявил в интервью изданию «Коммерсантъ». По его словам, сумма штрафа в 5 тысяч рублей оправданна. «Если человек осознанно принимает решение не платить за парковку, почему мы должны подстраиваться под него, если другие платят и считают это правильным», — заявил чиновник.

Ранее комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению предложила ввести скидки на оплату штрафов на парковку в случае досрочного погашения в течение 20 дней. Соответствующий проект изменений в федеральный законопроект уже разрабатывается депутатами. Напомним, что сегодня на парковочные штрафы не действует "традиционная" скидка, так как данный штраф предусмотрен не КоАП РФ, а КоАП г. Москвы, согласно которому, он должен оплачиваться в полном объеме.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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