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23 июл 2019

Власти предложили сузить парковочные места

Власти предложили сузить парковочные места
В Росстандарте считают, что такое нововведение будет стимулировать россиян пользоваться в городах малолитражками, а также даст возможность создать парковки на узких улицах.
В ведомстве уже подготовили предварительный национальный стандарт (ПНСТ), который предполагает сокращение размера парковочных мест для легковых автомобилей. Так длина новых парковочных мест составит 5,5 м, а ширина 2 метра. Это касается тех стоянок, которые расположены вдоль дороги. На данный момент минимальные размеры таких парковок составляют 5,3 м на 2,5 метра. Если парковочное место размечено под углом к проезжей части, то ее размер по новым стандартам составит 5 м на 2,5 метра.
 
«Мы проводили исследование на Бульварном кольце в Москве, смотрели, насколько плотно стоят автомобили. То есть опытным путем определили оптимальные размеры», — рассказал руководитель проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский. По его мнению, такое нововведение будет стимулировать россиян пользоваться в городах малолитражками, а также даст возможность создать парковки на узких улицах.
 
 

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При написании новости использовалась информация:
Autonews

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