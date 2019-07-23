В Росстандарте считают, что такое нововведение будет стимулировать россиян пользоваться в городах малолитражками, а также даст возможность создать парковки на узких улицах.

В ведомстве уже подготовили предварительный национальный стандарт (ПНСТ), который предполагает сокращение размера парковочных мест для легковых автомобилей. Так длина новых парковочных мест составит 5,5 м, а ширина 2 метра. Это касается тех стоянок, которые расположены вдоль дороги. На данный момент минимальные размеры таких парковок составляют 5,3 м на 2,5 метра. Если парковочное место размечено под углом к проезжей части, то ее размер по новым стандартам составит 5 м на 2,5 метра.



«Мы проводили исследование на Бульварном кольце в Москве, смотрели, насколько плотно стоят автомобили. То есть опытным путем определили оптимальные размеры», — рассказал руководитель проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский. По его мнению, такое нововведение будет стимулировать россиян пользоваться в городах малолитражками, а также даст возможность создать парковки на узких улицах.

