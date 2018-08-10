Минтранс России подготовил методическое пособие по организации парковочного пространства в России. Оценки ведомства по стоимости парковки расходятся с мнением региональных властей

В ведомстве считают, что при максимальной загрузке парковочного пространства стоимость одного часа стоянки в Москве не должна превышать 138 рублей, а в Санкт-Петербурге — 106 рублей. Сегодня она варьируется от 40 до 200 и от 30 до 120 рублей соответственно. При этом в случае, если парковки пустеют стоимость необходимо снижать или отменять вовсе, считают в Минтрансе.

Для других регионов названы тарифы гораздо ниже: так, в Калмыкии при полной загруженности стоянок рекомендуется брать 21 рубль в час, в Ингушетии — 22 рубля, в Мурманской области — 56 рублей, в Краснодарском крае — 42 рубля, в Чечне — 31 рубль, на Ямале — 80 рублей, в Магадане — 71 рубль.

Расчет заполняемости парковки в Минтрансе предлагают измерять не менее двух раз утром, днем, вечером и ночью. В мегаполисах ночное время, считают в ведомстве, начинается с 21:00 в Москве, 22:00 — в Санкт-Петербурге и в 20:00 в других населенных пунктах России.

Впрочем, методическое пособие носит рекомендательный характер. Регионы по-прежнему сами вправе назначать ту цену за парковку, которую посчитают нужной. Ранее глава столичного департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов пообещал, что в этом году в городе плата за парковку повышаться не будет.

